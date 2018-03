Vanaf maandag wegeniswerken in Peperstraat 16 maart 2018

De Peperstraat in Vurste wordt vanaf maandag 19 maart afgesloten omwille van wegeniswerken. "De volledige weg ligt er bezaaid met putten", vertelt schepen van Openbare Werken Tanja Eeckhout (Open Vld-VOG). "In het verleden werden nu en dan plaatselijk wat oplapwerken uitgevoerd, maar het is tijd voor een grondige heraanleg. De huidige weg zal volledig worden opgebroken, waarna er een nieuwe laag asfalt gegoten wordt. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden, moeten de werken eind april zijn uitgevoerd." Doorgaand verkeer is tijdens de werken niet mogelijk. Bewoners, bezoekers of leveranciers kunnen de woningen wel bereiken, maar moeten rekening houden met sterke hinder. (TVR)