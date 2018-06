Vakantiepark 'Gavere Zomert' opent morgen de deuren 28 juni 2018

02u44 1 Gavere De Sportdreef in Gavere wordt vanaf morgen tot en met 22 juli opnieuw omgebouwd tot een pop-up vakantiepark. Onder de noemer 'Gavere Zomert' kan je er genieten op het zomers terras of je uitleven tijdens één van de vele activiteiten.

Gavere Zomert kan het best omschreven worden als een vakantiepark voor thuisblijvers. Jong en oud krijgen er de gelegenheid om er van de zon en talloze evenementen te genieten.





Dagelijks is er vrije toegang vanaf 14 tot 21 uur met tal van activiteiten, spelvormen, attracties en animatie. "Er zijn heel wat permanente attracties op de site voorzien", zegt communicatieverantwoordelijke Kristel Fransen. "Voor de kinderen staan er bijvoorbeeld springkastelen, een trampoline met maar liefst zes velden, een bouwhoek en een zandbak. Voor de ouders is een ruim terras voorzien."





Tal van evenementen

Daarnaast worden er ook tal van evenementen georganiseerd. Zo staat komende zaterdag een cocktailavond op het programma. Enkele dj's zorgen er vanaf 20 uur voor zwoele beats. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli neemt jeugdhuis De Barst Gavere Zomert over met bierbakklimmen, een comedy-avond en workshops dans en cocktails shaken. Zondag 8 juli is een familiedag met barbecue tussen 12 en 14 uur.





Verder op het programma staan ook nog een kinderrun, optredens in het kader van Vlaanderen feest, de Beachfeesten, een petanquetornooi en de traditionele rommelmarkt. Het volledige programma is terug te vinden op de gemeentelijke website. (TVR)