Twintiger knalt met 2.8 promille in z’n bloed tegen schoolgebouw: 1.600 boete en 45 dagen rijverbod JDG

21 februari 2019

17u05 0 Gavere Een 23-jarige man uit Gavere is donderdag voor de politierechtbank veroordeeld tot een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen. De twintiger was na een avondje stappen op weg naar huis met een vriend. Hij verloor de controle over het stuur, raakte een elektriciteitspaal en reed daarna tegen een schoolmuur.

De feiten vonden plaats in maart 2018. De passagier, een vriend van de bestuurder, raakte gewond bij het ongeval, en had onder andere last aan zijn ribben en heup. De verdediging erkent de feiten en de alcoholintoxicatie, maar trekt de strafrechtelijke kwalificatie van ‘dronkenschap’ wél in twijfel. De jongeman had nochtans 2.8 promille alcohol in z’n bloed, wat bij een gemiddelde man overeenkomt met een dertiental pinten. Behalve de boete en het rijverbod, zal de twintiger ook zijn theoretisch rijbewijs opnieuw moeten afleggen.