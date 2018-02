Tweedehandsbeurs in zaal Racing 16 februari 2018

Gezinsbond Groot-Gavere houdt op zaterdag 24 maart zijn jaarlijkse tweedehandsbeurs in zaal Racing, aan de Markt. Liefhebbers kunnen er onder andere baby- en kinderkledij, speelgoed en kinderboeken kopen. Er is vrije toegang van 13.30 tot 16.30 uur. Meer info via gezinsbondgavere@gmail.com. (TVR)