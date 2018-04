Truck belandt in tuin na botsting met auto 28 april 2018

Aan de Leenstraat in Vurste is gisterenavond rond zeven uur een vrij indrukwekkend ongeval gebeurd met een vrachtwagen.





De vrachtwagen kwam in de voortuin van een woning terecht, nadat hij was gebotst met een personenwagen. In de wagen zat een vrouw met haar twee kinderen.





Een team van de brandweerpost Gavere moesten te hulp snellen om hen uit hun auto te bevrijden. De vrouw raakte bij het ongeval lichtgewond. De kinderen bleven ongedeerd, maar gingen ter controle mee naar het ziekenhuis. (JEW/DCRB)