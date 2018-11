The Templates spelen vrijdagavond in ’t Buitenland Ronny De Coster

08 november 2018

19u22 4 Gavere The Templates geven vrijdag om 21 uur een live performance in Café ‘t Buitenland aan de Molenstraat in Gavere. Het optreden vindt plaats ter gelegenheid van de Winterkermis en de toegang is gratis.

The Templates is een vijfkoppige Gaverse velvet-jazzband die een mix brengt van vrije interpretatie van standards en eigen werk. “We creëren een wereld met oude jazz-invloeden. Licht verteerbaar complexloos of helder swingend brengen we onze melodie”, omschrijft Geert Van de Velde waarvoor The Templates staan.