Tentoonstelling over rijke brouwgeschiedenis 11 augustus 2018

In het toeristisch onthaalcentrum De Poort opende gisterenavond een tentoonstelling over 200 jaar brouwen in Gavere. Zoals bekend viert brouwerij Contreras dit weekend haar 200ste verjaardag, maar de gemeente telde vroeger nog veel meer brouwerijen. "Zo waren er in totaal zeven brouwerijen actief", weet Alex Vertenten van de afdeling vrijetijdszaken. "Vandaag zijn dat er nog drie. Zo zijn naast bouwerij Contreras ook nog de OostEke Brouwers en Hedonis actief. Deze laatste is echter een zogenaamde 'gypsy brewery' waarbij de bieren geproduceerd worden in de ketels van een externe brouwerij." De expo toont naast oude foto's ook heel wat uniek brouwmateriaal van zowel de verdwenen als nog bestaande brouwers en is te bezoeken tot 22 oktober. (TVR)