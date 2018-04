Tentoonstelling legt politieke geschiedenis bloot 21 april 2018

In De Poort in Gavere opent morgen de tentoonstelling 'Kiezen voor Gavere'. Die toont een bonte verzameling van verkiezingsaffiches, huldigingen, spotprenten en leuke weetjes over de politiek in Gavere na de fusie. Deze stukken komen zowel uit de collectie van Gaverlingen zelf als van lokale journalisten en de gemeentediensten.





De tentoonstelling is een initiatief van de adviesraad voor toerisme en erfgoed VVV 't Gaverland, Mediakring Gavere en de cultuurdienst. De tentoonstelling is morgen tijdens Erfgoeddag te bezoeken van 10 tot 17 uur, maar loopt nog tot en met 18 juni en is helemaal gratis. (TVR)