Studenten kunnen blokken in de bibliotheek Ronny De Coster

30 november 2018

20u25 0 Gavere De gemeentelijke bibliotheek van Gavere zwaait de komende weken de duren open voor blokkende studenten. Tijdens de openingsuren van de bib is de leeszaal ingericht als een rustige ruimte om te studeren.

Studenten die met een laptop werken, kunnen in de bibliotheek gebruik maken van stopcontacten.

Reserveren is niet nodig. In januari zijn studenten ook welkom buiten de openingsuren: de “studiezaal” is dan (behalve maandag- en dinsdagnamiddag elke dag open van 9 tot 19 uur.