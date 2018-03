Strafvermindering voor vader die pornofilms naspeelde met dochter (7) 07 maart 2018

02u54 0 Gavere Een 43-jarige man uit Gavere is voor het hof van beroep goed weggekomen voor het jarenlange misbruik van zijn dochter. Terwijl hij in eerste aanleg nog 5 jaar effectieve celstraf kreeg, was het hof van beroep met drie jaar effectief en twee jaar voorwaardelijk heel wat milder.

De man kampt met een groot drankprobleem en elke keer de man dronken was, vergreep hij zich aan zijn dochter. Het misbruik startte ruim twaalf jaar geleden toen het meisje 7 jaar was. Zo speelde hij met haar pornofilms na en had hij kinderporno op zijn computer staan. Uiteindelijk kwamen de feiten aan het licht toen het Centrum voor Leerlingenbegeleiding het parket verwittigde. Aanvankelijk ontkende hij de feiten, maar hij viel door de mand na een test met de leugendetector.





Procureur-generaal Coppens vroeg opnieuw vijf jaar effectief. De dader verscheen voor het hof zonder advocaat. "Ik weet niet wat me bezielde. Intussen gebeurt het niet meer en zijn we een hecht gezin. Ik hoop op een tweede kans."





Ook het slachtoffer vroeg het hof om haar papa niet naar de gevangenis te sturen. "Ik wil dat we opnieuw een gezin zijn. Ik vergeef het hem. Hem naar de gevangenis sturen is niet de oplossing, zijn drankprobleem moet worden aangepakt." Het hof hield rekening met de hechtheid van het gezin. "Hij is tot inzicht gekomen dat de feiten ontoelaatbaar zijn. Hij is zich bewust van het alcoholprobleem en van de feiten. Ondanks dat hij zijn dochter zag als een lustobject en vrij lichtzinnig met de feiten omging, is een lange opsluiting nefast", klinkt het.





(JEW)