Stationsparking krijgt nieuwe belijning maar geen kiss&ride-zone 01 maart 2018

Gavere De stationsparking in Asper krijgt in april nieuwe belijning. Een kiss&ride-zone aan de overkant van de sporen komt er dan weer niet, wegens 'te duur en overbodig'.

"De parkeerplaatsen op de stationsparking zijn helemaal niet zichtbaar meer, net als de gehandicaptenplaats", kaartte oppositieraadslid Ankie D'Hollander (N-VA) op de jongste gemeenteraad aan. "Zo gebeurt het dat die plaats nu vaak wordt ingenomen door iemand die er niet hoort te staan." Mobiliteitsschepen Willy Van Hove (sp.a) liet hierop weten dat de NMBS er in april nieuwe belijning aanbrengt. De parking zal hiervoor een dag lang worden afgesloten. D'Hollander herhaalde bovendien nog eens haar vraag om aan het station een kiss&ride-zone te voorzien ter hoogte van de Kapellestraat, waar veel ouders 's morgens hun kinderen afzetten.





Schuilhokjes

"Daar is niet in parkeerplaatsen voorzien, waardoor iedereen er parkeert op het voetpad. Als gevolg moeten de voetgangers op straat lopen en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Nu er een stuk grond te koop staat, ontstaat er een opportuniteit voor de gemeente", aldus D'Hollander. Burgemeester Denis Dierick (Open Vld) repliceerde dat het om bouwgrond gaat. "En die is veel te duur om er een kiss&ride-zone van te maken", aldus Dierick. Volgens Van Hove ligt de fout ook bij de ouders, die allemaal wachten om hun kinderen te laten uitstappen tot de trein arriveert. "Er zijn nochtans schuilhokjes genoeg voorhanden op de perrons." (TVR)