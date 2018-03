Start to run op Finse piste 20 maart 2018

Wie wil starten met lopen of de conditie wil onderhouden, kan op dinsdag en donderdag voortaan trainen in groep op de Finse piste aan de Sportdreef.





In slechts 10 weken bouw je een aanvaardbare conditie op of blijf je in vorm met een gevarieerde training. De trainingen lopen van 17 april tot en met 19 juni en zijn gericht op 16-plussers. Er wordt telkens om 19.30 uur verzamelen geblazen aan jeugdlokaal De Barst. Deelnemen kost 20 euro.





Meer info bij de sportdienst via 09/389.29.60 of sport@gavere.be. (TVR)