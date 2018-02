Stappen met Markant 28 februari 2018

Markant Gavere organiseert zondag een frisse lentewandeling langs landelijke paadjes in Semmerzake, gevolgd door een gezellige babbel en een drankje. De wandeling is zo'n 10 kilometer lang. Er wordt om 13.30 uur gestart aan de kerk in Semmerzake. Leden betalen 2 euro, niet-leden 3 euro. Inschrijven kan via





edith.goes@telenet.be. (TVR)