Slapen op school uit solidariteit met zieke kinderen die hun klasgenootjes moeten missen Ronny De Coster

15 maart 2019

15u03 0 Gavere In de gemeentelijke basisschool in Asper hebben de kinderen van de derde kleuterklassen overnacht op school. Samen met hen brachten ook alle andere leerlingen van de kleuter- en basisschool de schooldag vrijdag door in pyjama.

“We nemen deel aan de nationale pyjamadag, waarmee we onze steun betuigen aan Bednet. Die organisatie laat langdurig zieke kinderen toe om via de computer toch de lessen op school te volgen. Wij hebben in de kleuterklas zelf al een leerling gehad die door Bednet is geholpen en die intussen in de lager school zit. Vandaag tonen we dat we solidair zijn met alle kinderen die niet naar school kunnen”, motiveert Hélène Vermeiren het initiatief.