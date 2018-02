Slag rond Gavere per mountainbike 09 februari 2018

Volleybalclub Felco Gavere en café Het Buitenland organiseren op zaterdag 17 maart de jaarlijkse Slag rond Gavere. Dat zijn mountainbiketochten van 35, 50, 80 of 95 kilometer door de Vlaamse Ardennen. Er is vrije start tussen 8 en 14 uur aan de voetbalkantine langs de Sportdreef in Gavere. Daar zijn kleedkamers, douches en een bikewash.





Langs het parcours is een rijkelijke bevoorrading en een mobiele pechdienst voorzien. Na de tocht kan men genieten van een welverdiende barbecueworst en een Valeir. Meer info op de website www.mtbgavere.be. (TVR)