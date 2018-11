Sinterklaas brengt niet alleen Zwarte Pieten, maar ook clowns mee naar Gavere Ronny De Coster

18 november 2018

09u35 0 Gavere Sinterklaas komt op woensdag 28 november naar Gavere en de gemeentelijke jeugddienst maakt daar een groot feest van. Naast Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zijn ook de gekke clowns Urkie en Purkie van de partij.

Urkie en Purkie beloven er een gezellige en tegelijk knotsgekke namiddag van te maken. Sinterklaas brengt voor alle kinderen een zak vol snoep mee. Kaarten zijn af te halen (reserveren kan niet) in het toeristisch onthaalpunt De Poort. Snel zijn is de boodschap, want in zaal Racing wordt om veiligheidsredenen niemand zonder toegangskaart toegelaten.

Het grote sinterklaasfeest voor kinderen van 2 tot 10 jaar vindt plaats op woensdag 28 november van 14.30 tot 15.45 uur in zaal Racing aan de Markt in Gavere. Het is een organisatie van de gemeentelijke jeugddienst van Gavere.