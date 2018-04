Sint-Petruskerk is voorbeeld voor andere 30 april 2018

De Sint-Petruskerk in Dikkelvenne is uit 22 kandidaten gekozen als tweede pilootkerk van het Plattelandplusproject 'Kerk in het midden'.





Binnen dit project begeleiden provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo twee kerkgemeenschappen intensief bij de zoektocht naar mogelijke neven- of herbestemmingen van hun kerk. Dikkelvenne krijgt nu, na de eerste pilootkerk in Wachtebeke-Overslag, de kans om een gedragen toekomst uit te denken voor het gebedshuis.





Het doel van het project is om nadien andere kerkgemeenschappen te helpen zoeken naar extra of nieuw gebruik van hun kerk via de ervaringen van de twee pilootkerken. (TVR)