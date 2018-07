Sint-Martinusommegang met Kwintieworp 03 juli 2018

03u06 0

In Asper vinden dit weekend de traditionele Sint-Martinusommegangen plaats. Zaterdag verzamelen paarden, ruiters en wandelaars al om 7 uur aan de Sint-Martinuskerk voor het eerste deel van de ommegangen. Ze doen samen een bedevaarttocht van ongeveer 12 km. Zowat drie uur later worden ze terug aan de kerk verwacht. Halverwege de tocht wordt halt gehouden voor een bedevaartsmis aan de kapel op de Stationswijk. Op zondag is er een meer folkloristische ommegang. Vanaf 16 uur lopen de paarden na de zegening in draf enkele rondjes rond de Sint-Martinuskerk. Het feestcomité organiseert nadien om 18 uur ook de Kwintieworp vanop de kerktoren. De Kwintie is een koekje van een plaatselijke bakker voor de bedevaarders.





(TVR)