Sea Kings vliegen straks laatste keer over Semmerzake Ronny De Coster

19 december 2018

09u50 0 Gavere Straks tussen 10.30 en 10.45 uur vliegen de legendarische Sea Kings van de Belgische Luchtmacht voor de allerlaatste keer in formatie boven Semmerzake.

De drie Sea Kings vliegen van op luchtmachtbasis in Koksijde over Diksmuide en Ieper langs Semmerzake naar het UZ in Gent en keren via Brugge en langs de kustlijn terug naar hun bakermat.

Het is de allerlaatste formatievlucht van de reddingshelikopters. Ze hebben er 42 jaar dienst op zitten. Ze voerden reddingen op zee uit en deden ook het transport van patiënten met brandwonden. Alles samen hebben de Sea Kings 3.400 interventies gedaan en 1.750 personen gered.