SC Dikkelvenne haalt Level 42 naar Brielpoort 13 februari 2018

03u07 0

SC Dikkelvenne haalt opnieuw een wereldact van formaat naar de Deinse Brielpoort. Na een uitverkochte show van Golden Earring vorig jaar, is het op vrijdag 16 maart de beurt aan basvirtuoos Mark King en zijn Level 42. "We dragen graag ons steentje bij aan de revival van de Brielpoort", zegt Bart Almeye.





SC Dikkelvenne zet mee haar schouders onder de heropleving van de Brielpoort. Na Golden Earring wist de voetbalclub uit Gavere, bekend van de Nacht van de Ambiance, Level 42 te strikken op vrijdag 16 maart.





"Deze Britse popband brengt hun nieuwe Eternity-tournee aangevuld met de grootste hits zoals 'Lessons in love' en 'Leaving me now'", zegt medeorganisator Bart Almeye. Tickets kosten 44 euro en deze kan je bestellen op www.teleticketservice.com of 070-345.345. Die avond kan je ook genieten van een walking diner voor de prijs van 95 euro per persoon. (ASD)