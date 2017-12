Ruzie in auto loopt uit de hand 02u56 41 Gavere F.M. (36) uit Gavere moest zich in de correctionele rechtbank van Oudenaarde verantwoorden omdat hij tijdens een ruzie met zijn partner over de schreef ging.

F.M. zou zijn partner tijdens een ruzie slagen en verwondingen hebben toegebracht en haar met de dood bedreigd hebben.





"De beklaagde sleurde zijn vriendin aan de haren naar de auto, gaf haar een vuistslag in de ribben, sloeg haar in het gezicht en bedreigde haar met de dood", beschreef de procureur. "Toen het slachtoffer aan een rondpunt uit de auto stapte en probeerde in te stappen in de wagen van een achterligger, sleurde hij haar opnieuw naar de wagen. Het was duidelijk dat ze voor haar leven vreesde."





De procureur vorderde een celstraf van 18 maanden en een geldboete van 100 euro, maar de advocaat van de verdediging was het daar niet mee eens. "De sfeer die hier geschapen wordt is niet correct. Mijn cliënt en zijn vriendin hadden een discussie in de wagen, waarbij ook zij hem sloeg en schade berokkende aan zijn auto. Hij wou haar vervolgens naar de spoedafdeling brengen omdat ze overdreven reageerde, maar dat heeft hij verkeerd aangepakt. Toch had hij nooit de intentie om haar te slaan."





De advocaat van F.M. vroeg de vrijspraak voor zijn cliënt. De rechter doet uitspraak in deze zaak op 11 januari. (LDO)