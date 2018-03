Rutten bezoekt firma Van Hoecke en De Post 22 maart 2018

Op haar 'Ronde van Vlaanderen' was Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten gisteren te gast in Gavere. Daar bracht ze een bezoek aan de firma Van Hoecke Automation op de industriezone. Het bedrijf bouwt machines en robotten die nog niet bestaan. De activiteiten van het bedrijf startten in de garage en de keuken in de privéwoning van Karel Van Hoecke en zijn vrouw Linda Van den Berghe in Meilegem, maar 18 jaar geleden kochten ze de gebouwen in de industriezone Legen Heirweg. Hun automatiseringstoepassingen en robotten, bestemd voor onder andere de auto- en voedingsindustrie, staan intussen zowel in Europa als in Zuid-Afrika, Brazilië, China en India. Na het bedrijfsbezoek verplaatsten Rutten en haar gezelschap zich nog naar brasserie De Post op de Markt. Met een bezoek aan alle gemeentes in Vlaanderen wil ze in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen de hartenklop horen en voelen van de lokale burgers en politici. (TVR)