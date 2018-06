Rondjes lopen voor Valeirbier en Breydelspek 21 juni 2018

De sportdienst en de atletiekclub van Gavere pakken op maandag 2 juli uit met de 15de editie van de Valeir- en Breydelspekloop. "We wijzigen dit jaar weinig aan de formule", vertelt Antoine Dhont van de atletiekclub. "Er wordt gelopen tussen 18 en 20 uur op de Finse piste aan de Sportdreef. Voor iedere ronde van 1.400 meter ontvangen de deelnemers een bon voor een Valeirbier of een sportdrank. Vier bonnetjes geven recht op een stuk Breydelspek." Deelnemers kunnen maximaal tien rondes afleggen. Deelnemen kost 8 euro. Inschrijven in jeugdhuis De Barst, langs de Sportdreef. Meer informatie bij de sportdienst op 09/389.29.80 of sport@gavere.be. (TVR)