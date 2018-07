Rommelmarkt in Sportdreef 16 juli 2018

In het kader van Gavere Zomert organiseert Kunstig Gavere op zaterdag 21 juli van 9 tot 15 uur een gezellige rommelmarkt op het B-terrein in de Sportdreef. Wie dat wenst, kan er de hele dag tweedehandsspullen aanbieden zoals boeken, speelgoed, antieke voorwerpen of kleding. Inschrijven kan via het e-mailadres vrijetijd@gavere.be met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het nodige aantal meters. Deelnemen kost 1 euro per lopende meter. De toegang tot de rommelmarkt is uiteraard gratis voor het publiek. (TVR)