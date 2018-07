Rode Duivels op groot scherm in Café Caché 05 juli 2018

Sense Unique doopt domein Borgwal in Vurste van morgen tot en met maandag om tot Café Caché. De match van de Rode Duivels tegen Brazilië wordt er morgen ook uitgezonden op groot scherm.





Café Caché is dit jaar aan de derde editie toe en wordt opnieuw een stuk groter. De deuren openen morgen om 14 uur. "Vanaf dan kunnen de kinderen er terecht in een indianendorp", vertelt Gert Matthys. "Er staan spelletjes, optredens en workshops op het programma." Om 19.30 uur wordt de kwartfinale van het WK uitgezonden op groot scherm. Zaterdag staat onder meer de Kids en Borgwal Run en een vuurspektakel op het programma. Zondag is er yoga en een petanquetornooi. Maandag feest men verder. Een van de hoogtepunten die dag is de Grote Eierworp. Het volledige programma is terug te vinden op www.cafecache.be. (TVR)