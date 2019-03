Retrokoers El Toro op de Dikkelvense Rotse stopt en verdeelt de pot WTC De Salamanders Gavere nieuwe inrichters Ronny De Coster

16u53 5 Gavere Het El Toro-team, dat vijf jaar de Retrokoers op de Rotse in Dikkelvenne heeft georganiseerd, stopt ermee. Maar de koers gaat door. “We geven de ‘kas’ aan goede doelen en lanceren WTC De Salamanders Gavere als nieuwe inrichters. Die stokwissel gaan we in retrostijl vieren op vrijdag 15 maart in café Sportpaleis in Zingem”, kondigt Jean-Marie Schepens aan.

Van 2014 tot 2018 kleurden begin september geblokte Peugeots, rode Gitane-Leroux’s, Hertekamps en andere Groene Leeuwen de flanken van de De Rotse, de ‘bult van Dikkelvenne’ voor een retrokoers voor volwassenen en kids. Pastoor en moeder Overste, Champetter en Burgemeester en Missen Arrivée kleurden en fleurden deze rustieke gebeurtenis tussen Scheldemeersen en steile oeverflanken op. Ook de reus El Toro en zijn spandoeken waren steevast van de partij tussen de strobalen.

Hommage aan Tuur

“Deze koers was een terugkerende hommage aan Arthur ‘El Toro’ Decabooter, onze Flandrien uit de sixties. Daarom hebben we het evenement ook altijd gekruid met schitterende nostalgische affiches, foto’s en filmpjes. Café De Rotse was de ideale pleisterplaats”, vertelt Jean-Marie Schepens. Hij maakt deel uit van het zogenaamde El Toro-team, dat stopt met de organisatie.

Op hun afscheidsfeestje op vrijdag 15 maart om 20 uur in café Sportpaleis in Zingem maken ze hun ‘kas’ leeg en schenken ze het geld aan O.C. Borgwal Vurste, Give Us a Break en Het Sneukelwiel. WTC De Salamanders Gavere neemt de organisatie van de Retrokoers El Toro over.