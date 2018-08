Radio Gagavere wil inwoners verbinden tijdens Dikkelvense Feesten Initiatiefnemers halen mosterd bij bekend televisieprogramma Thomas Vandewalle

29 augustus 2018

17u37 3 Gavere Vanuit een open opnamestudio op de Dikkelvense feesten wordt dit weekend live radio gemaakt voor en door dorpsgenoten. “Op deze manier brengen we mensen meer in contact met elkaar en brengen we de Dikkelvense Feesten in de huiskamer van die ouderen die door omstandigheden niet meer op de feesten geraken”, klinkt het.

De Dikkelvense Feesten trachten elk jaar verrassend uit de hoek te komen. De langste tafel en de El Toro-retrokoers zijn maar enkele voorbeelden. Dit jaar pakken de organisatoren uit met Radio Gagavere. Zoals de naam al doet vermoeden werd de mosterd gehaald bij het tv-programma Radia Gaga, waarin reizende radio werd gemaakt bij mensen die hun hart eens wilden luchten. “Ook wij gaan op kermiszaterdag radio maken en dit tussen 14 en 18 uur vanuit een caravan in de schaduw van de kerk”, vertelt initiatiefnemer Koen Steuperaert. “Het wordt live radio met verzoekjes ter plekke en anekdotes, afgewisseld met opgenomen getuigenissen. De uitzending is het eindproduct, maar het was vooral de bedoeling om verschillende generaties in dit dorp met elkaar in contact te brengen.”

Geen professionals

Via het initiatief wil Steuperaert ook zij die er niet kunnen bij zijn, bij de feesten betrekken. “Vorig jaar al probeerden we enkele oudere mensen terug naar de kermis te brengen, maar dat bleek niet evident. Via de radio hopen we deze mensen toch te bereiken. De voorbije maanden werkten alvast tientallen mensen aan de voorbereidingen mee." Rond de caravan komen enkele zitplaatsen om te komen luisteren tijdens de feesten. "De verwachtingen hoeven niet te hoog te zijn. We zijn geen professionals. Maar de sfeer en de gezelligheid moeten voelbaar zijn." De al of niet gedwongen thuisblijvers zullen de verhalen kunnen beluisteren op een speciale frequentie. “Op 97.2 FM zal alles te horen zijn. Het bereik is wel beperkt tot enkele kilometers." Vast staat nu al dat in woonzorgcentrum Mariahuis heel wat bewoners aan de radio zullen gekluisterd zitten.

Receptie voor alle inwoners

De Dikkelvense Feesten worden morgenavond om 20 uur al op gang geschoten met een openingsreceptie voor alle inwoners van Dikkelvenne, gevolgd door een optreden van de Still Crazy Band. Het feest gaat nadien nog verder met een dj. Op zaterdagmiddag is er vanaf 12 uur een retro- en oldtimermarkt. De sportievelingen mogen om 15 uur het startschot verwachten van de derde kasteelrun. Om 20.30 uur is er een optreden van de New Orleans Night Owls, gevolgd door de vierde editie van The Noise. Meer dan 25 verschillende Dikkelvense artiesten tonen er hun talent onder begeleiding van The Doz Band. Deze optredens zullen ook live uitgezonden worden op Radio Gagavere. De activiteiten worden afgesloten met een dansfuif.