Politiecontrole op Verkeersveilige Dag krijgt waarnemend provinciegouverneur op bezoek Ronny De Coster

27 februari 2019

18u31 0 Gavere Ter gelegenheid van de jaarlijkse Verkeersveilige Dag hebben alle 27 Oost-Vlaamse politiezones vandaag snelheidscontroles georganiseerd. Onder meer in de Gaverse deelgemeente Baaigem, kwam waarnemend provinciegouverneur Didier Detollenaere de controles bezoeken.

De Verkeersveilige Dag vond vandaag voor de 23ste keer plaats. Elk jaar herdenken veiligheidsdiensten in Oost-Vlaanderen daarmee de dramatische kettingbotsing van 27 februari 1996 op de E17 in Nazareth. Daarbij vielen tien doden en tachtig gewonden.

“De oorzaak van dat drama was onaangepaste snelheid. Nog altijd is dat in het verkeer vaak de aanleiding tot ongevallen. Daarom is het dat politie op de Verkeersveilige Dag vooral op snelheid controleert”, aldus Detollenaere.

Toch hadden de agenten ook aandacht voor andere verkeersovertredingen. Sommige bestuurders moesten ook een alcoholtest afleggen.