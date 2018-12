Politie vat één chauffeur met glas te veel op, maar geen inbrekers tijdens Verkeersveilige Nacht Ronny De Coster

02 december 2018

11u23 0 Gavere De politie van de zone Schelde-Leie heeft in de nacht van zaterdag een verkeerscontrole georganiseerd op de gewestweg N60 in Gavere.

De actie vond plaats ter gelegenheid van de Verkeersveilige Nacht. Alle auto’s die reden vanuit de richting Oudenaarde, moesten aan de kant.

Maar één chauffeur had te veel gedronken.

Omdat in de politiezone ook de donkere dagen-campagne loopt, was de actie ook gericht naar het opsporen van verdachten en mogelijke daders van inbraken. In dan verband is niemand gevat.