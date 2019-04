Politie noteerde vorig jaar opmerkelijk minder fietsdiefstallen in Gavere Ronny De Coster

11 april 2019

18u46 0 Gavere Er zijn vorig jaar in Gavere negen fietsdiefstallen gepleegd, die bij de politie zijn aangegeven. Het zijn er minder dan de jaren voordien.

In de politiezone Schelde-Leie, waartoe naast Gavere ook Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem behoren, zijn vorig jaar 51 aangegeven fietsdiefstallen gepleegd. De politie kon 11 tweewielers terug bij de eigenaar brengen.

Negen van de diefstallen waren gepleegd in Gavere. Het aantal (aangegeven) fietsdiefstallen zit daar (en ook in de andere gemeenten van de politiezone) in een dalende lijn. In 2017 waren er 12 fietsdiefstallen en het jaar voordien noteerde de politie er 16.

Fiets registreren

De politie schrijft de daling toe aan een verstrengd toezicht.

Fietsers krijgen van de politie de raad hun tweewieler te laten registreren. Dat kan online via de site https://public.pzschelde-leie.be/fietsen/