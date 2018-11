Pol Goossen spreekt over zorg dragen voor mekaar Ronny De Coster

30 november 2018

22u59 0 Gavere In de gemeentelijke ontmoetingszaal Racing in Gavere houdt Pol Goossen op donderdag 6 december een monoloog.

De acteur, die bekend is van onder meer zijn rol als Frank in de tv-soap ‘Thuis’, spreekt over over geboorte en ouderdom, leven en dood, over ouder worden en zorg dragen voor mekaar.

De monoloog is een organisatie van Neos Gavere.

De toegangsprijs bedraagt 18 euro. Wie lid is van Neos, betaalt maar 10 euro.

Meer info: www.neosvzw.be/gavere