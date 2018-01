Pieken uit kerstbomen gestolen 02u53 0 Gavere In de Gaverse deelgemeenten Baaigem, Vurste en Semmerzake hebben vandalen de pieken van de kerstbomen gestolen die de gemeente liet plaatsen.

De dieven hadden er veel voor over, want de kerstbomen zijn enkele meters hoog. Burgemeester Denis Dierick (Open Vld-VOG) laat weten 'verontwaardigd' te zijn. "Tot groot genoegen van heel veel inwoners werden in elke deelgemeente prachtige kerstbomen geplaatst. Verbijsterend om te moeten vaststellen dat vandalisme ook in deze kerstperiode toeslaat. In Baaigem, Vurste en Semmerzake klom men in die bomen en werd de ster uit de top gehaald. Elke tip is welkom", postte hij op Facebook.





(TVR)