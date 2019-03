Peter Declercq zou nooit nog een marathon lopen, maar staat voor Cliniclowns toch aan de start in Tokio Gaverse schepen en marathonloper wil 25.000 euro verzamelen voor Cliniclowns Ronny De Coster

08 maart 2019

17u52 2 Gavere Peter Declercq uit Gavere staat volgend jaar aan de start van de marathon van Tokio en wil daarmee 25.000 euro verdienen voor de Cliniclowns, een organisatie waarvoor hij zich al enkele jaren engageert. Zijn deelname is wel verrassend, want Peter had enkele maanden geleden nog beslist om geen marathons meer lopen.

“Een marathon: nooit meer”, zei Peter Declercq vijf maand geleden. Dat was nadat hij die van Chicago had gelopen. “Die was veel zwaarder dan ik had verwacht. Ik wou die in vier uur afgelegd hebben, maar deed er drie kwartier langer over. Daarmee overschreed ik ruimschoots de tijd die ik voordien over andere marathons had gedaan. De race in Chicago was emotioneel zo zwaar, dat ik nooit meer aan een marathon wou beginnen”, herinnert Peter Declercq zich.

Het enthousiasme van mijn collega-lopers, de sponsors, de clowns en de getuigenissen van de ouders hebben me uiteindelijk opnieuw overtuigd om er toch nog eens ten volle voor te gaan Peter Declercq

Het besluit dat hij niet meer aan de start zou verschijnen, heeft Peter volgehouden tot op de bedankingsavond met de sponsors. “Het is een heel engagement. Met 53 lopers hebben we sinds 2016 meer dan 300.000 euro ingezameld ten voordele van de Cliniclowns. Het enthousiasme van mijn collega-lopers, de sponsors, de clowns en de getuigenissen van de ouders hebben me uiteindelijk opnieuw overtuigd om er toch nog eens ten volle voor te gaan”, vertelt Peter.

25.000 euro

En dus kan de sportieve Gaverse schepen weer beginnen trainen: op 1 maart 2020 loopt hij ten voordele van de Cliniclowns de marathon van Tokio. “Opnieuw zal ik proberen om net onder de vier uur de finish te halen. Omdat Cliniclowns België 25 jaar bestaat, wil ik mijn uiterste best doen om 25.000 euro in te zamelen. Dit lijkt een aardig bedrag, maar met mijn enthousiasme en dat van de sponsors die me ook al steunden bij de marathons in New York en Chicago, moet het haalbaar zijn”, gelooft Peter.

Sponsoring

Hij heeft drie manieren bedacht om de centen bijeen te krijgen. De eerste: doe een gift via de website www.runpeterrun.be.

“Wie via deze link sponsort, stort rechtstreeks op de rekening van Cliniclowns België en krijgt daarvoor vanaf 40 euro een fiscaal attest. Om die rechtstreekse stortingen te stimuleren, geven we iedereen die de eerste 10.000 euro rond maakt, per gesponsorde schrijf van 50 euro kans om één van de vier etentjes voor twee personen bij mij thuis of een diner voor twee in Het Hof van Cleve te winnen”, legt Peter uit.

Op de fiets

Ook een 42 kilometer lange fietszoektocht door Gavere moet geld opbrengen. De zoektocht loopt van 1 juni tot 30 september. Deelnemers kunnen een ballonvaart winnen voor vier personen. En tenslotte is ook bedrijfssponsoring mogelijk.

Hoe Peter zich de komende twaalf maand voorbereidt op de marathon van Tokio, is te volgen op de Facebook-pagina en het Instagram-account “Tokyo, Here I come”.

Er staat ook meer info op www.runpeterrun.be.