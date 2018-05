Petanquetornooi lokt 138 deelnemers 25 mei 2018

03u07 0

Het jaarlijkse petanquetornooi aan de boorden van de Schelde in Gavere lokte gisteren maar liefst 138 deelnemers. De organisatie was opnieuw in handen van de Burensportdienst en afdeling Vrijetijdszaken Gavere. "Er zijn deelnemers vanuit verschillende gemeenten naar hier afgezakt", vertelde Philippe Flement van de Gaverse Sportdienst. "Al van 9 uur in de ochtend waren de senioren hier actief en werkten ze de voorronden af. Er werd gespeeld door 46 tripletten uit onder andere Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte en Gavere." (TVR)