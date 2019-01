Peggy Demoor | Uit het niets naar schepenambt 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Ronny De Coster

02 januari 2019

12u28

Bron: Eigen berihtgeving 2 Gavere De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. We gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente. U leest het de volgende dagen in uw Regiokrant.

Gavere "Vergis u niet: ik ben al van mijn achttiende bij de socialistische partij aangesloten en er ook al vele jaren actief", maakt Peggy Demoor zich sterk. "Het was mijn oom Willy, die me een kwarteeuw geleden overtuigde om me politiek te engageren. Mijn oom, die zelf twaalf jaar schepen is geweest, was altijd mijn inspirator en is dat nog altijd", legt de Dikkelvense politica uit.

Peggy Demoor zal als vierde schepen in het nieuwe gemeentebestuur de departementen Milieu, Natuur en lattelandsontwikkeling, Woonbeleid, Tewerkstelling, Dierenwelzijn, Feesten en Plechtigheden op zich nemen.Vooral op vlak van milieu en afval ziet ze wel werk aan de winkel."We produceren in Gavere nog altijd te veel afval: we zitten nog ver boven de norm van 139 kilogram per inwoner. Bovendien heeft onze gemeente nog niet de convenant getekend waarbij we onze engageren om de CO2-uitstoot met 20% te reduceren. Ik hoop het nieuwe bestuur ervan te overtuigen om dat toch te doen", neemt Demoor zich voor. Dat ze als socialiste 'alleen' staat in het nieuwe bestuur waar de kiezer Open Vld de grootste macht geeft, schrikt Demoor niet af. "Met Denis Dierick hebben we een burgemeester waarmee toch te babbelen valt. Open Vld, sp.a en CD&V, die ook maar één schepen heeft, vormen een ploeg. Ik heb daar alle vertrouwen in", besluit Demoor. (DCRB)