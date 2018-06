Peggy Demoor trekt sp.a-lijst, Willy Van Hove duwt 07 juni 2018

02u39 1

Sp.a Gavere trekt met Peggy Demoor uit Dikkelvenne als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik kom uit een rood nest en ben al 26 jaar actief in de politiek. Op 46-jarige leeftijd is het moment aangebroken om er volop voor te gaan", vertelt Demoor die actief is bij de vzw S-Plus Oost-Vlaanderen, de seniorenvereniging van Bond Moyson. "Daar zet ik mij dagelijks in om senioren een stem te geven, ze te laten participeren in seniorenraden en samen met hen standpunten te bepalen rond pensioenen en betaalbaar wonen. Maar ook verenigen tegen vereenzaming en verzuring is een belangrijke taak." Huidig mobiliteitsschepen Willy Van Hove (68) zal de lijst duwen. "Na 18 jaar schepen en 12 jaar gemeenteraadslid te zijn geweest, stel ik mijn ervaring volledig ten dienst van mijn partijgenoten", aldus Van Hove. "Ik heb het volste vertrouwen in onze jeugdige ploeg." (TVR)