Pas 18 en al voor de correctionele rechtbank: jongedame staat terecht voor winkeldiefstal JDG

24 januari 2019

13u29 0 Gavere Een 18-jarige vrouw uit Gavere moest zich donderdag voor de correctionele rechtbank verantwoorden nadat ze werd betrapt op winkeldiefstal in de United Brands in Gent.

De juffrouw heeft ondertussen al een tiental diefstallen op haar palmares staan, zo sloeg ze ook vijf keer toe in de het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. In eerste instantie ontkende ze de feiten. Achteraf legde ze wel een bekentenis af. Ze kwam zich donderdag zonder advocaat verdedigen in de rechtbank van eerste aanleg.

“U bent pas achttien, en u staat al voor de correctionele rechtbank. Denk daar maar eens over na”, klinkt het bij de rechter.

In het verleden was de juffrouw al in contact gekomen met de jeugdrechtbank. De rechtbank stelt nu een justitieassistent aan, binnen twee maanden wordt de zaak verder gezet.