Parking voor kampeerwagens 10 maart 2018

02u49 0

In Gavere wordt de zone rond het sanitair blok, rechtover de ingang van het recyclagepark, omgevormd tot een parking voor 9 kampeerwagens en een rustplaats. "Onze gemeente lokt jaarlijks heel wat wandelaars, fietsers en toeristen", zegt burgemeester Denis Dierick (Open Vld-VOG). "Voor bezoekers die met de kampeerwagen komen, is er geen enkele voorziening en slapen in een kampeerwagen mag enkel op erkende parkeerplaatsen. Zo ontstond het idee voor deze parking. De bezoekers kunnen gebruik maken van het sanitair blok en uitrusten op de rustplaats." De werken starten zodra de vernieuwing van het centrum is afgerond. "Als het weer mee zit, zal dit eind april of begin mei zijn." Reserveren is niet nodig, maar er komt een maximale verblijfsduur. "Het is trouwens de bedoeling de site te herwaarderen", geeft Dierick nog mee. (TVR)