Papa sleept 't Pagadderke voor rechter KINDEROPVANG WEIGERT AL 8 MAANDEN WAARBORG TERUG TE STORTEN THOMAS VANDEWALLE

16 mei 2018

02u53 0 Gavere De uitbaatster van kinderopvang 't Pagadderke in Dikkelvenne is voor de vrederechter gedaagd nadat ouders eerder al een klacht indienden bij Kind & Gezin. Manu Jouret en Els Vandenhoute wachten al 8 maanden om hun waarborg van 300 euro terug te krijgen.

Manu Jouret en Els Vandenhoute stuurden hun twee kinderen naar de kinderopvang 't Pagadderken in de Nijverheiddstraat in Dikkelvenne. "En dat verliep perfect. We hadden ook de indruk dat de kinderen goed verzorgd werden", vertelt Manu. "De miserie begon pas achteraf, toen we vroegen om onze waarborg van 300 euro terugbetaald te krijgen. Telkens kregen we allerlei uitvluchten en excuses te horen waarom de terugbetaling van de borg nog niet gebeurde. Zo wachten we nu al sinds oktober vorig jaar. We hebben ook nog een fiscaal attest te goed om in onze belastingen in te brengen, maar ook dit weigert ze ons te geven. En we zijn blijkbaar niet de enige gedupeerden. Zo hebben we intussen weet van al minstens twee andere gevallen." Het koppel zag zich daardoor genoodzaakt om een advocaat in de arm te nemen. "Die zal ons uiteindelijk meer kosten dan die 300 euro", beseft Manu. "Het gaat ons ook niet om het geld, maar wel om het principe. Jonge gezinnen die hun zuurverdiende centen hard nodig hebben, worden hier opgelicht. Als jonge ouders geef je het belangrijkste in je leven te goeder trouw aan iemand af en dan word je achteraf op dergelijke manier belazerd." Volgens hun advocaat zullen mogelijks nog meer gevallen aan het licht komen. "Wie geen rechtsbijstandsverzekering heeft, denkt 10 keer na vooraleer hij een procedure opstart. De kosten liggen uiteindelijk sowieso hoger. Daardoor ziet men er geen beginnen aan. Ook aan mij heeft de dame herhaaldelijk beloofd de waarborg terug te storten, maar dat gebeurde niet."





"Laster en eerroof"

Uitbaatster Anja Goeminne reageert geprikkeld op de aantijgingen. "Als de kinderen minder naar de opvang komen dan oorspronkelijk werd afgesproken, ben ik niet verplicht de waarborg terug te geven. Dat staat ook duidelijk vermeld in het contract. Ik sta recht in mijn schoenen. Heb ik dan geen recht op mijn inkomen misschien?", vraagt ze zich af. Rest de vraag waarom ze dat niet gewoon meedeelt aan de ouders in plaats van hen te beloven de waarborg terug te zullen betalen. "Men blijft gewoon zagen. Nu probeert men me zwart te maken. Dit is laster en eerroof." Twee ouders dienden intussen al een klacht in bij Kind & Gezin, dat laat weten de zaak te onderzoeken. Manu en Els gaan nog een stapje verder en slepen de uitbaatster voor de vrederechter. "Andere ouders trokken eveneens naar de vrederechter en zij hebben uiteindelijk gelijk gekregen."