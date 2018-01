Ouders en vrienden houden benefiet voor ruiter BART VAN DER BEKEN VECHT TERUG NA TWEE ZWARE ONGEVALLEN THOMAS VANDEWALLE

25 januari 2018

02u48 0 Gavere De ouders en vrienden van Bart Van der Beken (28) uit Gavere organiseren op zondag 4 februari een benefiet voor de ruiter die vorig jaar het slachtoffer werd van twee zware ongevallen. Hij vecht nu terug om opnieuw zijn plaats in te nemen in de paardensport. "We willen hem laten voelen dat hij er niet alleen voor staat", motiveert vader Dirk het initiatief.

Bart Van der Beken zette al op 7-jarige leeftijd zijn eerste stappen in het paardrijden. Al snel kwam de zin om zich te richten op het rijden van natuurlijke hindernissen en zo werd de liefde voor eventing geboren. Als jonge gast sleet hij dan ook uren in manège Verwimp in Gavere, mét resultaat. Hoogtepunt was zijn deelname aan het Belgisch kampioenschap voor 7-jarige paarden in Nokere in 2016, waar hij de derde plaats behaalde. Maar op vrijdag 3 februari vorig jaar sloeg het noodlot toe. Bart werd, na een val van zijn paard, bewusteloos aangetroffen op de openbare weg. De juiste omstandigheden van het incident zijn tot op vandaag onduidelijk, maar de medische gevolgen waren groot: vijf hersenbloedingen, een schedelboring en een rechterbeen dat op verschillende plaatsen was gebroken. "Mijn tok heeft mijn leven gered", zegt Bart daarover.





Tweede tegenslag

Na vier maanden verblijf in het revalidatiecentrum van het UZ Gent, kreeg hij in augustus vorig jaar een tweede tegenslag te verwerken. Na een namiddag op de renbaan van Oostende, werd hij op de zeedijk aangereden door een fietsster met deze keer een breuk van het rechterdijbeen tot gevolg. "Momenteel ben ik nog steeds aan het revalideren van beide ongevallen", zucht Bart. "Toch hoop ik vanaf 1 maart mijn job als koerier te kunnen oppikken." Daarnaast hoopt hij ook terug in de paardensport prijzen te pakken. "Ik behoorde in mijn categorie tot de top drie op nationaal niveau. Het wordt niet gemakkelijk om daar opnieuw te geraken, maar ik ga ervoor vechten. Ik heb nog geheugenproblemen en ook de vermoeidheid speelt me parten. Bij het paardrijden op mijn niveau, moet ik heel veel zaken kunnen onthouden. Dat wordt dus een hele uitdaging."





Indoor eventing

De ruiter krijgt alvast de steun van zijn ouders en vrienden. Zij organiseren op zondag 4 februari een benefiet in de accommodatie van Sport Vlaanderen in Waregem. "We willen Bart laten voelen dat hij er niet alleen voor staat tijdens deze moeilijke periode", motiveert vader Dirk Van der Beken. "Daarom organiseren we een 'indoor eventing'."





Bart zal de opbrengst grotendeels schenken aan het revalidatiecentrum van het UZ Gent. "Zonder hun hulp stond ik niet waar ik vandaag terug sta. Daarom wil ik op mijn beurt ook iets teruggeven", besluit Bart. Meer info vind je op de website www.vdbstables.be.