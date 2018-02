Oplichter laat zich tijdens criminele feiten rijden door dochter 10 februari 2018

02u57 1

Een 45-jarige man uit Gavere heeft zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde. H.D.K. lichtte onder andere land- en tuinbouwzaken op en sleurde daar ook zijn eigen dochter (21) en toenmalige schoonzoon (23) in mee. H.D.K. ging bij verschillende zaken langs om er toestellen zoals een zitmaaier, een kettingzaag of een container te kopen of te huren, maar betaalde nooit. "Hij maakte zijn verhaal bovendien geloofwaardiger door zijn schoonzoon en dochter erbij te betrekken. Zij deed zich voor als zijn secretaresse", schetste de procureur. H.D.K. riskeert door zijn rijkelijk strafregister een celstraf van 33 maand en een boete van 26 euro. Zijn twee handlangers riskeren honderd uur werkstraf. H.D.K. had voor de rechter een eenvoudige uitleg op de vraag waarom hij zijn dochter en schoonzoon bij zijn criminele leven betrok. "Ik had geen vervoer, dus zij voerden mij." Hoe de rechter oordeelt, weten we op 23 februari. (LDO)