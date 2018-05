Opendeur in De Kiem 25 mei 2018

02u56 0

Therapeutisch centrum De Kiem in de Vluchtenboerstraat gooit op zondag 3 juni de deuren open voor het grote publiek. Deze therapeutische gemeenschap biedt hulp aan mensen die door het gebruik van drugs, alcohol of medicatie in de problemen raken, en ook aan hun omgeving. Van 12 tot 17 uur staan er een barbecue, begeleide rondleidingen, een dessertenbuffet, kinderanimatie, een natuurwandeling, een rommelmarkt en muziekoptredens op het programma. Inschrijven voor de barbecue kan via www.dekiem.be. De opbrengst gaat naar de activiteiten en faciliteiten voor de cliënten en bewoners. (TVR)