Open Vld verloot fruitmanden aan studenten 05 juni 2018

02u52 0 Gavere Open Vld Gavere wil de studenten tijdens de blok- en examenperiode een hart onder de riem steken door elke week drie fruitmanden weg te geven.

"Studenten dienen enkel een leuke selfie te maken terwijl ze aan het studeren zijn of de laatste hand leggen aan hun thesis", zegt voorzitter Christine De Cooman. "Deze moeten ze doormailen naar openvldgavere@gmail.com of posten op de Facebookpagina van Open Vld Gavere. Een onschuldige hand trekt wekelijks drie namen." Die krijgen op zaterdag een ruime fruitmand met leuke extraatjes afgeleverd aan huis. "De laatste week van juni, als de vakantie echt voor de deur staat, hebben we overigens voor de studenten nog een leuke verrassing in petto. De enige voorwaarden zijn dat je uiteraard nog student bent én dat je in Gavere woont." (TVR)