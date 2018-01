Open Vld: "geen sprake van mes in de rug" 31 januari 2018

02u58 0 Gavere Open Vld reageert verrast op de scherpe taal van Leroy. "Wij zijn geen partij van natrappen. Wel een partij die zich aan haar woord houdt en consequent handelt", reageert voorzitster Christine De Cooman.

"Naar aanleiding van de verkiezingen in 2012 waren er afspraken gemaakt dat Hugo Leroy op zijn 75ste verjaardag zijn burgemeesterssjerp zou doorgeven aan Denis Dierick en hij als gemeenteraadslid zou zetelen. Er is dan ook geen sprake van een mes in de rug, zoals Leroy beweert. De hele hetze dat we hem een schepenambt zouden hebben ontzegd, wordt dan ook als een loos argument gebruikt om Open Vld de rug toe te keren en zijn liberale ideologie op te geven. Het is wel opmerkelijk dat Hugo Leroy in zee gaat met het kartel Gavere Durft/N-VA, gelet op de zware kritieken die deze partijen in het verleden op de persoon van Hugo Leroy hadden en dit zelfs schreven in een open brief waarin ook zij, samen met de andere oppositiepartijen, om een krachtdadig ingrijpen tegen Leroy verzochten. Ondanks al hun kritieken uit het verleden, blijkt dit voor deze partijen totaal geen bezwaar te zijn om hem op hun lijst te zetten. Wij nemen akte van al deze feiten, waarmee Hugo Leroy zijn liberaal hoofdstuk dan ook zelf heeft afgesloten. Wijzelf richten ons verder op de toekomst met de verjonging die werd doorgevoerd, een sterk programma en dito lijst", aldus De Cooman. (TVR)





Meer over Hugo Leroy

politiek