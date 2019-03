Oost-Vlaamse oud-gemeentesecretarissen op smakelijke bedrijfsbezoeken in Gavere Ronny De Coster

21u10 0 Gavere Gepensioneerde gemeentesecretarissen uit heel Oost-Vlaanderen verzamelden in Gavere voor twee bedrijfsbezoeken. Dat deden ze op uitnodiging van Guido Vieren, gewezen gemeentesecretaris van Gavere.

“We vormen een vriendenkring van oud-gemeentesecretarissen. Drie keer per jaar doen we een activiteit: een toeristische, een culturele en een culinaire uitstap”, vertelt Monique Colyn, gewezen secretaris van Zulte en voorzitter van de vereniging.

“Vandaag zijn we aan onze culinaire activiteit toe. We bezoeken de brouwerij Contreras en het vleesbedrijf Breydel en laten ons culinair in de watten leggen in het restaurant ’t Valeirke”, vat ze het programma samen.