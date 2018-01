Onbewoond pand krijgt inbrekers over de vloer 31 januari 2018

Er is afgelopen weekend ingebroken in een woning langs de Wannegatstraat in Gavere. De daders konden de woning betreden door langs de zijkant van het pand een raam te verbrijzelen.





Het volledige huis werd doorzocht. Het is nog onduidelijk of er effectief iets werd meegenomen. De woning is onbewoond, maar wel bemeubeld.





Ook een woning langs de Bukkestraat kreeg ongewenste bezoekers over de vloer. Daar werd een deur aan de achterkant van de woning geforceerd. De living, keuken en slaapkamer werden doorzocht, maar ook daar was de eventuele buit nog niet gekend. (TVR)