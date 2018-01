Nog meer omrijden in centrum 19 januari 2018

02u46 0

In Gavere zal van maandag 29 januari tot en met vrijdag 16 februari een deel van de Scheldestraat onderbroken zijn omwille van sloop- en funderingswerken door een bouwfirma.





Het doorgaand verkeer wordt via de Brandweerstraat omgeleid. Om te kunnen laden en lossen, is er tijdelijk wel tweerichtingsverkeer toegestaan in een deel van de Brandweerstraat: vanaf de parking van de brandweer tot de hoek met de Scheldestraat en in de Scheldestraat zelf. Tijdens de onderbreking mag je in de Scheldestraat enkel stilstaan en niet parkeren. (TVR)