Nieuwjaar onder invloed eindigt in ongeval

Bij de politiezone Schelde-Leie kwam om 5.20 uur op nieuwjaarsdag een oproep binnen over een verdacht voertuig. De auto reed zonder bumper rond in de Heilige Donatusstraat in Gavere. Kort daarna kwam een nieuwe oproep binnen voor een verkeersongeval waarbij dat voertuig tegen het hekken van een woning was gereden en op zijn zijkant ligt. Ter plaatse kon de politie vaststellen dat het over een voertuig ging uit Frankrijk met twee personen aan boord. Na onderzoek bleek het voertuig zijn bumper te hebben verloren bij een ander ongeval in Deinze, waarbij ze gevlucht waren. De beide inzittenden waren onder invloed van drugs en boden enige weerstand tegen de hulpdiensten. (DJG)