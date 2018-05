Nieuwe Rederijkers brengen voorstelling in openlucht 08 mei 2018

Toneelvereniging De Nieuwe Rederijkers uit Gavere staat vanaf donderdag op de planken met 'Antoine', een zinderende komedie. Opvallend is dat de vereniging in openlucht speelt. Zo vinden de voorstellingen plaats op 'koer Reina', schuin tegenover de Diepestraat 2 in Dikkelvenne. Op de planken staan Annabelle Vanmalderghem, Gert-Jan Depauw, Jackie De Burck, Johan Mestdagh, Kathleen Rysman, Kurt Ronsse en Leen Roobaert. De regie en tekstbewerking is in handen van Tom de Raeve. Klaas Schepens neemt de productieleiding op zich. Wie er nog bij wil zijn, moet zich reppen. Er zijn enkel nog tickets aan 10 euro voor de voorstellingen op zondagen 13 en 20 mei, telkens om 16 uur. Meer info op www.denieuwerederijkers.be. (TVR)