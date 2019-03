Nieuw Gavers Toneel speelt komedie “Four Ellen” in De Racing Ronny De Coster

06 maart 2019

12u41 0 Gavere Bij het Nieuw Gavers Toneel gaat vrijdag de nieuwste productie ‘Four Ellen’ in première. Kurt De Smet regisseert de komedie.

‘Four Ellen’ is het verhaal van drie koppels die een gezellig weekend willen doorbrengen in hetzelfde hotel. “Het zijn een zeepvertegenwoordiger met zijn minnares, zijn vrouw en haar aanbidder en een uitgeblust koppel met zoon. Al snel wordt er even vlot van vrouw gewisseld als van onderbroek”, vertelt Kurt De Smet, huisregisseur van het Nieuw Gavers Toneel.

Acteursploeg

Steffi Beyaert, Benny Bral, Robbe De Smet, Johan De Verder, Eline Eeckhautte, Caroline Martens, Etienne Reunes, Stefanie Tembuyser en Corry Van den Borre vormen de acteursploeg. Het stuk gaat op vrijdag 8 maart om 20 uur in première in het gemeentelijk ontmoetingscentrum Racing aan de Markt in Gavere. De andere voorstellingen zijn op vrijdag 15 maart om 20 uur, op zaterdag 9 en 16 maart 2019 om 20 uur, op zondag 10 maart om 15 uur.

Reserveren

Kaarten kosten 9 euro, waarvan het Nieuw Gavers Toneel telkens 1 euro schenkt aan Therapeutisch centrum De Kiem. Reserveren kan bij Karoline Decordier, telefoonnummer: 0479/48 49 45, mail: reservatie.ngt@gmail.com